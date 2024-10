Der größte Teil von Ana de Armas' Ballerina musste von Chad Stahelski neu gedreht werden

HQ

Ana de Armas wird in ihrem John Wick-Spin-off-Film Ballerina ordentlich in den Hintern treten. Im ersten Trailer zum Film sehen wir bereits, dass die Action so ist, wie wir es von der Welt der Assassinen erwarten würden, die John Wick erschaffen hat.

Um die Action an diesen Punkt zu bringen, waren jedoch viele Nachdrehs erforderlich. Laut Informationen von The Wrap sprang John Wick-Regisseur Chad Stahelski ein, um den größten Teil des Films neu zu drehen, wobei Regisseur Len Wiseman Berichten zufolge für einen guten Teil des Films nicht einmal vor Ort war.

Die Nachdrehs des Films führten dazu, dass sich auch das Highlander-Reboot verzögerte, in dem Henry Cavill die Hauptrolle in dem Fantasy-Film spielt. Aufgrund dieser Verzögerung übernahm Cavill den Voltron-Film von Amazon, der letzte Woche bestätigt wurde.

"Natürlich musste Chad das Chaos von jemand anderem aufräumen. Denken Sie daran, dass dieser Film im Grunde 'John Wick 3.5' ist, sagte ein Insider gegenüber The Wrap. "Diese Geschichte spielt vor John Wick 4 und nach diesem Film können sie bei irgendetwas, das mit Wick zu tun hat, nicht scheitern."