Größter Eisberg der Welt bricht nach Jahrzehnten in den Gewässern der Antarktis und des Südatlantiks

HQ

Wissenschaftler berichten, dass der kolossale antarktische Eisberg A23a, der lange Zeit als der größte Eisberg der Welt galt, laut CNN schnell in mehrere große Abschnitte zerfällt, und um dies zu beweisen, liefert CNN auch eine Reihe von Bildern, die Sie unten sehen können.

Nachdem der Eisberg jahrzehntelang im Weddellmeer auf Grund gelaufen war, begann er in den letzten Jahren zu driften und verlor enorme Brocken, als er sich in Richtung der Gewässer nördlich der Antarktis bewegte.

Es wird erwartet, dass Meeresströmungen und saisonale Erwärmung den Zerfall beschleunigen und nur kleinere, nicht nachvollziehbare Teile übrig lassen. Experten weisen darauf hin, dass das Kalben von Eisbergen zwar natürlich ist, klimabedingte Veränderungen jedoch zunehmend das Tempo und das Ausmaß dieser Ereignisse beeinflussen.