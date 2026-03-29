Der große Unfall, der Andrea Kimi Antonelli half, wurde zum jüngsten F1-Führenden aller Zeiten

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Andrea Kimi Antonelli wurde mit 18 Jahren und 224 Tagen der jüngste Formel-1-Meisterschaftsführer aller Zeiten, als er am Sonntag den Großen Preis von Japan gewann – 13 Sekunden vor Oscar Piastri, 15 Sekunden vor Charles Leclerc und seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell. Dieser Sieg, der zweite in der Meisterschaft, gelang zwei Wochen nach seinem ersten Sieg in China, wo er auch der erste Italiener seit Giancarlo Fisichella 2006 wurde, der ein Rennen gewann, und führt nun mit 72 Punkten neun Punkte vor Russell (63 Punkte) die Meisterschaft an.

Sein Sieg ging jedoch auf Kosten von Oliver Bearman, der einen schweren Unfall erlitt, als er im Gras fuhr und die Kontrolle über seinen Godzilla-inspirierten Haas verlor, der in Runde 22 mit der Leitplanke verunglückte. Bearman verließ das Auto humpelnd und wurde ins medizinische Zentrum gebracht, wo er unverletzt entlassen wurde.

Das Auto verursachte eine Safety-Car-Unterbrechung, die das Rennen drastisch veränderte, das bis dahin wie ein Zweikampf zwischen Russell und Piastri wirkte. Da Antonelli zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Boxenstopp gemacht hatte, verlor er im Gegensatz zu Piastri und Russell weniger Zeit als andere, als das Safety Car auftauchte.

Antonelli wurde durch Glück geholfen, den Großen Preis von Japan zu gewinnen, was Russell frustrierte, da er laut BBC als "unglaublich" bezeichnete, da er auf dem vierten Platz landete.

Die FIA versichert, dass Sicherheit ein zentrales Element ihrer Mission ist

Bearmans Unfall, der glücklicherweise niemanden außer dem ersten Schock verletzte, öffnete erneut die Debatte über die Gefahren der neuen Energievorschriften in der Formel 1.

Stunden nach dem Rennen veröffentlichte die FIA eine Erklärung, dass sie "Sicherheit immer ein Kernelement ihrer Mission bleiben werde und Spekulationen über mögliche Änderungen verfrüht seien. Sie bestätigten jedoch, dass "im April mehrere Sitzungen angesetzt sind, um die Anwendung der neuen Vorschriften zu bewerten und festzustellen, ob Verbesserungen erforderlich sind."