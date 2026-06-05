Der Große Preis von Las Vegas bleibt bis 2037 im Formel-1-Kalender

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Der Große Preis von Las Vegas, eines der jüngsten Formel-1-Rennen, das erstmals 2023 ausgetragen wurde, bleibt bis 2037 im Kalender, da die FIA, die Rennveranstalter und die Stadt einen Zehnjahresvertrag unterzeichnet haben, der den Vertrag bis 2037 vorsieht.

Sein Auftritt im Formel-1-Film verlieh auch mehr Sichtbarkeit für ein Rennen, das anfangs viele Zweifel auslöste, da die Strecke die echten Straßen der Stadt nutzt, mit einem berühmten Vorfall mit einem lockeren Kanaldeckel, der das Auto von Carlos Sainz beschädigte und einen schweren Unfall hätte verursachen können (was ihm auch eine unfaire Startplatzstrafe einbrachte); Ein ähnlicher Vorfall im vergangenen Jahr führte zu einer Verzögerung im freien Training.

Die Formel 1 berichtet, dass der Grand Prix von Las Vegas in den ersten drei Ausgaben eine kumulative wirtschaftliche Wirkung von 3,2 Milliarden Dollar für Südnevada erzielt hat, mit 43 Millionen Dollar an staatlichen und lokalen Steuereinnahmen allein im Jahr 2025, und alle Rennen sind ausverkauft.

Max Verstappen wurde 2024 berühmt als vierfacher Champion in Las Vegas, auch wenn George Russell dieses Rennen gewann (Verstappen gewann 2023 und 2025 in Las Vegas). Wer wird Ihrer Meinung nach den Las Vegas Grand Prix 2026 am 19. und 21. November gewinnen?