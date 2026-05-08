Großer Preis von Frankreich in der MotoGP: Zeiten und wie man das Rennen in Le Mans beobachtet

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Die MotoGP-Saison verläuft an diesem Wochenende auf einer der berühmtesten Strecken, Le Mans in Frankreich, zum fünften Grand Prix der Saison, bei dem wir sehen werden, ob Marc Márquez es schafft, sich Marco Bezzecchi anzunähern, der trotz des Sieges von Álex Márquez am vergangenen Wochenende die Meisterschaft anführt.

Marc Márquez hat eine komplizierte Geschichte in Le Mans: Er gewann 2014, 2018 und 2019 und wurde 2024 und 2025 Zweiter, hatte dort aber vier Unfälle in den Jahren 2016, 2017, 2021 und 2023. Derzeit liegt er Fünfter in der Meisterschaft, angeführt von Marco Bezzecchi mit 101 Punkten, gefolgt vom Meister von 2024, Jorge Martín.

Hier ist der Zeitplan für die französischen GP-Rennen am Samstag und Sonntag, den 9. und 10. Mai (Zeiten in CEST, Ortszeit in Frankreich):

Samstag, 9. Mai



10:50 - 11:05 Uhr: MotoGP-Qualifikationssitzung 1



11:15 - 11:30 Uhr: MotoGP-Qualifikationssitzung 2



15:00 Uhr: MotoGP-Sprintrennen (13 Runden)



Sonntag, 10. Mai



9:40 - 9:50 Uhr: MotoGP-Aufwärmen



11:00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)



12:15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)



14:00 Uhr: Französisches MotoGP-Rennen (27 Runden)



Und hier ist eine Liste der MotoGP-Kommentatoren, die man an diesem Wochenende beim Großen Preis von Frankreich verfolgen sollte:



Österreich: Sky, Servus TV



Balkanländer (Bosnien, Serbien, Mazedonien, Montenegro): Arena Sports



Baltische Länder: Estland, Litauen, Lettland: 3 Sport



Belgien: PlaySports, RTBF



Bulgarien: Max Sport



Kroatien: Sportklub



Zypern: Cyta Vision



Tschechien: Nova Sport6



Dänemark: 3 Sport



Finnland: Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky, Red Bull, DF1



Griechenland: Cosmote TV



Ungarn: 4 Arena



Italien: Sky, Canala 8



Niederlande: Zigo Sport, NOS



Norwegen: Sport3



Polen: Polsat Sport



Portugal: Sport TV



Rumänien: Prima Sport 3



Spanien: DAZN



Schweden: Sport Motor



UK: TNT Sports

