Belgiens GP in der Formel 1: Zeiten für Qualifying, Grand Prix und wie man es live verfolgt.

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Der Formel-1-Große Preis von Belgien findet an diesem Wochenende auf der Strecke Spa-Francorchamps statt, das erste von zwei aufeinanderfolgenden Rennen vor der Sommerpause (Belgien folgt am 26. Juli Ungarn und die Niederlande am 23. August).

Die Saison ist heiß heiß: Andrea Kimi Antonelli bleibt führend, aber nur mit 25 Punkten Vorsprung, nachdem sie in zwei der letzten drei Rennen keine Punkte erzielt hatte, was George Russell und Lewis Hamilton gefährlich nahe kommen ließ. Der Große Preis von Großbritannien vor zwei Wochen machte die Sache noch komplizierter mit Charles Leclercs Sieg und einem weiteren Unfall von Max Verstappen, der nun offenbar an einem Wechsel zu McLaren arbeitet...

Der belgische F1-GP bietet kein Sprint-Rennen für die Formel 1 (für F2 und F3), daher findet der Hauptkurs am Sonntag um 15 Uhr CEST statt, 14 Uhr BST.

Zeiten beim Formel-1-Großen Preis von Belgien an diesem Wochenende:

Freitag, 17. Juli



F1 ERSTES TRAINING – 12:30 BST / 13:30 CEST



F2 ZWEITES TRAINING – 16:00 BST / 17:00 MESZ



Samstag, 18. Juli



F2 DRITTES TRAINING – 11:30 BST / 12:30 CEST



QUALIFIKATION - 15:00 BST / 16:00 CEST



Sonntag, 19. Juli



GROSSER PREIS VON BELGIEN /44 Runden) - 14:00 BST / 15:00 CEST



Wie man F1 live in Europa sieht:

Hier ist eine Liste der Übertragungsstationen für die Formel 1 in Europa, bei denen Sie den Großen Preis von Belgien an diesem Wochenende verfolgen können:



Österreich: Sky, Servus TV, ORF



Balkanländer (Bosnien, Serbien, Kosovo, Montenegro): Arena Sport



Belgien: PlaySports, RTBF



Bulgarien: Max Sport



Kroatien: RTL



Zypern: OmegaTV



Tschechien: Nova



Dänemark: TV3, Viaplay



Finnland: Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky, RTL



Griechenland: ANT1



Ungarn: M4 MTVA



Italien: Himmel



Niederlande: Viaplay



Norwegen: V Sport 1, Viaplay



Polen: Eleven Sports



Portugal: DAZN



Spanien: DAZN



Schweden: Viaplay



Türkei: beIN Sports



Ukraine: Setanta Ukraine



Großbritannien und Irland: Sky Sports, Channel 4 (Highlights)

