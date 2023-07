Der große mächtige Kot aus Conker's Bad Fur Day wird in eine riesige Statue verwandelt

HQ

Wenn du schon immer eine riesige Statue von The Great Mighty Poo von Conker's Bad Fur Day haben wolltest, haben wir tolle Neuigkeiten für dich. First 4 Figures hat angekündigt, dass es eine massive Statue des ziemlich ikonischen Charakters aus dem verdrehten Spiel gebaut hat, und so wie es aussieht, ist sie gut drei Fuß hoch.

Die Statue stellt den großen Kampf von Conker gegen die Poo dar, und obwohl die schiere Menge an Details, die sie bietet, beeindruckend ist, können wir uns nicht vorstellen, dass diese Statue als Versatzstück so großartig ist, um Ihr Zimmer zusammenzuhalten. Nicht, dass wir Experten wären, natürlich.

Die Statue kann in Kürze vorbestellt werden, die am 3. August 2023 eröffnet wird. Der tatsächliche Preis der Statue wird derzeit nicht erwähnt, aber der Schöpfer bietet jedem, der diesen Artikel tatsächlich kaufen möchte, einen Rabatt an, indem er hierher geht.