Der große Gamereactor-Jahresrückblick 2020

In den letzten zwölf Monaten ist viel geschehen, einiges hat sich verändert. Die aktuelle Lage betrifft uns alle und das äußert sich ganz unterschiedlich. Zum Beispiel in aufgeladenen Diskussionen, die sich gegenseitig die Klinge in die Hand drücken. Es gab im vergangenen Jahr viele Aufreger-Themen und Spiele, die über jeden Zweifel erhaben schienen. Der Hype-Train der beiden Next-Gen-Plattformen wurde trotz globalem Lockdown und sozialer Distanzierung in den langen Monaten bis zur Veröffentlichung im November befeuert - was zusätzlich angestrengt hat. Umso besser, dass es viele Games gab, die uns nach dem Feierabend oder in Kurzarbeit von diesen Dingen ablenken konnten. Wir werfen einen Blick zurück, auf diese Spiele des Jahres 2020:

Im Januar blieben große Veröffentlichung aus, dafür konnten Anime-Fans mit Dragon Ball Z: Kakarot und dem Remake Tokyo Mirage Sessions #FE Encore auf ihre Kosten kommen. VR-Fans haben sich wie Kalle durch The Walking Dead: Saints & Sinners geschnetzelt und wer eher etwas für sein Hirn tun wollte, der konnte mit Dr Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch sein geistiges Alter trainieren. Im Februar haben wir uns über Warcraft III: Reforged aufgeregt, unseren Frust in Zomby Army 4: Dead War abgelassen und die Vollversion von Dreams auf der PS4 begrüßt. Mit The Suicide of Rachel Foster kam zudem ein spannendes Abenteuer auf uns zu, das bei Adventure-Fans gut ankam.

Im März 2020 sind die ersten großen Titel des Jahres aufgefahren worden. Ori and the Will of the Wisps ist ein knackiges Metroidvania-Abenteuer von Moon Studios aus Österreich, während Nioh 2 die bekannte Samurai-Action mit fiesen Dämonen-Brutalos mischt. Call of Duty: Warzone ist ebenfalls in dieser Zeit gestartet, um Call of Duty mit großem Erfolg auf die Battle-Royale-Schiene aufspringen zu lassen. Das war aber erst der Anfang des wahrscheinlich besten Monats des Jahres. Animal Crossing: New Horizons eroberte die Switch-Gemeinde im Sturm und id Software klügelte frühzeitig den Geniestreich aus, ihren infernalen Shooter Doom Eternal auf das mächtige Nintendo-Zugpferd aufsetzen zu lassen. Die Veröffentlichung von Persona 5 Royal dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, denn dieser erweiterten Neuveröffentlichung ist es gelungen, ein Meisterwerk sinnvoll weiterzuentwickeln. Und als ob das alles noch nicht reichen würde, meldete sich Half-Life: Alyx in der Welt der virtuellen Realität zurück.

Im April kamen aus Japan Resident Evil 3 (Remake) und Final Fantasy VII: Remake. Beide Spiele konnten uns mit alten Anleihen und schlauen Evolutionen beeindrucken und sollten das Frühjahr solide ausklingen lassen. Splash Damage veröffentlichte wenige Wochen später Gears Tactics auf dem PC, um die Gears-of-War-Serie als Xcom-Klon neu aufzuziehen. Die Antwort von Firaxis war die Standalone-Erfahrung Xcom: Chimera Squad, die häufig zu Unrecht übersehen wird. Im Mai haben wir uns durch Streets of Rage 4 geprügelt und einige Neuveröffentlichungen alter Spiele begleitet. Der Monat wurde sehr gut von kleineren Produktionen genutzt, zum Beispiel Maneater oder Minecraft Dungeons. Die meiste Zeit über haben wir jedoch Xenoblade Chronicles: Definitive Edition gespielt, wenn wir ehrlich sind...

Der Juni startete ruhig, denn alles fieberte der Veröffentlichung von The Last of Us: Part II entgegen. Wenige Titel konnten sich in dieser Zeitspanne behaupten, zwei Projekte - Crucible und Disintegration - sind in der gleichen Woche gestartet und mittlerweile wieder offline genommen worden. 51 Worldwide Games und Command & Conquer Remastered Collection haben uns viel Spaß gemacht, auch Desperados III vom deutschen Studio Mimimi Productions wollen wir hervorheben. Mit der PC-Version von Persona 4: Golden haben wir zudem eines der besten PSP-Spiele aller Zeiten auf dem PC-Marktplatz von Valve begrüßen dürfen und das war ebenfalls eine schöne Zeit.

Iron Man VR konnte trotz Schubdüsen nicht aus dem Schatten von Naughty Dogs Abenteuer hervortreten, dafür lieferten F1 2020 und Trackmania Spitzenzeiten ab. Im Juli sind zudem Ghost of Tsushima und Paper Mario: The Origami King veröffentlicht worden, zwei der besten Abenteuer aus diesem Jahr. Das einzigartige Horrorspiel Carrion blieb dem einen oder der anderen Spielerin sicherlich ebenfalls in Erinnerung, denn der Titel geht leicht unter die Haut. Interessant ist vielleicht noch, dass gleich zwei zuvor Playstation-exklusive Marken (Death Stranding und Horizon: Zero Dawn) im Abstand von wenigen Wochen auf dem PC begrüßt wurden.

Ab August war die Welt plötzlich im Fall-Guys-Fieber, da plötzlich jeder Takeschi's Castle spielen wollte. Mit Fast & Furious Crossroads fuhr Slightly Mad Studios die bekannte Hollywood-Marke mit Vollgas gegen die Wand, ähnliches ist Downpour Interactive mit der Oculus-Quest-Version von Onward gelungen. Total War Saga: Troy konnte uns auf dem PC gut unterhalten, zumindest bis uns der Microsoft Flight Simulator über die Wolken entführte. Der August konnte mit sehr unterschiedlichen Spielen auftrumpfen: Battletoads, Spiritfarer und No Straight Roads - alles sind bunte Abenteuer, die in eigenen Aspekten strahlen konnten. Sportlicher ging es mit PGA Tour 2K21 und Project Cars 3 zu, die in unserer Wertung beide gut wegkamen. Strategiefans haben sich Ende des Monats in Crusader Kings III, Wasteland 3 und (ab Anfang September) in Iron Harvest verloren.

Der September hat uns direkt mit zwei tollen Remakes überrascht: Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition und Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2. WRC 9 lief bei unseren Rallye-Fans sehr gut an, auch das saisonale Update von PES 2021 kam in der Überprüfung überraschend gut weg. Marvel's Avengers setzte zu Höhenflügen an, das war, wie sich wenig später herausstellen sollte, aber eine Fehlzündung. Mit Tell Me Why meldete sich Dontnod in einem emotionalen 3D-Abenteuer zurück, um die Leute in melancholischer Herbststimmung zu versetzen. Nintendo brachte ihren berühmten Klempner in Super Mario 3D All-Stars zurück, allerdings war das keine sonderlich liebevolle Umsetzung.

Ganz im Gegensatz zu den beiden klaren Gewinnern des Monats: Supergiant Games haben Hades fertiggestellt und damit seitdem große Erfolge eingefahren, während sich hierzulande Adventure-Fans in Vaniallawares famoses 13 Sentinels: Aegis Rim verlieben durften. In Großbritannien hat sich unser langjähriger Kollege Mike Holmes mit einem Liebesbrief an Spelunky 2 von uns verabschiedet - das Spiel hat offenbar sein Herz gestohlen. Mit Mafia: Definitive Edition hat Hangar 13 eine neue Chance erhalten, um sich zu beweisen - allerdings leider nicht mit dem gewünschten Erfolg. Die raffinierte Geldgrube Genshin Impact ist Ende des Monats erschienen, aber ehrlich gesagt wollen wir den Titel lieber nicht weiter hervorheben.

Im Oktober konnte sich EA Motive mit Star Wars: Squadrons verwirklichen und einen anständigen, überschaubaren Weltraum-Shooter anbieten, der bei uns großen Gefallen gefunden hat. In Crash Bandicoot 4: It's About Time sprang der tasmanische Beutelteufel mit seinen Freunden (und alten Feinden) in ein neues Jump'n'Run-Abenteuer, das verschiedene Dimensionen abdeckt. In einer davon war FIFA 21 sicher ein gutes Spiel, bei uns kam das Game aufgrund vieler kritischer Faktoren aber nicht so gut weg. Deutlich spannender wurde es Mitte des Monats, als Age of Empires III: Definitive Edition bewies, dass man auch in einem authentischen Remake nicht die Augen vor falschen Entscheidungen des ursprünglichen Teams verschließen muss. Mit Super Mario Bros. 35 und Mario Kart Live: Home Circuit probiertes ich Nintendo an ungewöhnlichen Konzepten, die uns beide ganz gut unterhalten haben. Pünktlich zu Halloween konnten wir uns mit Amnesia: Rebirth und The Dark Pictures: Little Hope gruseln. Als Kontrastprogramm dazu wurde Watch Dogs: Legion und Pikmin 3: Deluxe empfohlen.

Der November stand im Zeichen der neuen Konsole und deren Fronttitel: Dirt 5, Yakuza: Like a Dragon, Spider-Man: Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla und Sackboy: A Big Adventure - all diese Titel sind auch auf alten Plattformen veröffentlicht worden. Demon's Souls war Sonys großes Schlachtschiff und das hat ordentlich Wirkung gezeigt. Call of Duty: Black Ops Cold War startete letzten Monat, was an die Erfolge vergangener Jahre anzuknüpfen scheint. Deutlich überraschender war Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, denn dort konnten wir genau wie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild unserer Sammelsucht nach Krogsamen nachgehen (neben vielen anderen Dingen). Abgesehen vom erschöpfenden Next-Gen-Start wurde es ab Mitte des Monats jedoch deutlich ruhiger - zumindest bei den Menschen, die sich nicht (erneut) in World of Warcraft: Shadowlands verliebten.

Der Dezember hatte mit Cyberpunk 2077 zu kämpfen, schon bevor der Titel veröffentlicht wurde. Leider wurde schnell klar, dass das Rollenspiel die Erwartungen seiner vielen Fans nicht erfüllen konnte, denn zur Veröffentlichung war es einfach noch nicht bereit für die Öffentlichkeit. Das Thema überschattete alles, dabei wäre es leicht gewesen, auf ein anderes Spiel auszuweichen. Neben etlichen, fortlaufenden Live-Service-Titeln, die in den letzten Wochen Next-Gen-Upgrades erhalten haben, um eine gesteigerte Performance auf PS5 und Xbox Series zu demonstrieren, scheint vor allem Immortals: Fenyx Rising Eindruck bei den Spielern hinterlassen zu haben. Das Game orientiert sich sehr an der Formel von Breath of the Wild und scheint vielen Nutzern gereicht zu haben. Unser VR-Experte Kalle hatte derweil mächtig viel Spaß mit der hochwertigen VR-Umsetzung von Medal of Honor: Above and Beyond gehabt. Destiny 2: Beyond Light sollten wir auch noch erwähnen, aber dann ist wirklich auch mal gut.

