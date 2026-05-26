Der Great Pacific Garbage Patch ist zu einem schwimmenden Ökosystem geworden

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Der massive Müllstrudel im Pazifischen Ozean wächst weiter. Und während es früher nur ein Umweltproblem war, ist der sogenannte Great Pacific Garbage Patch nun auch zu einem eigenartigen Ökosystem geworden.

Forscher haben beobachtet, wie die enorme Menge an Müll so ausgedehnt ist, dass mehrere Tierarten inzwischen tatsächlich direkt auf den Trümmern leben. Zwischen all den Bojen, Fischernetzen und Flaschen findet man jetzt alles von Seepocken über Krabben, Anemonen bis hin zu kleinen Krebstieren, die sich hier zu ihrem Zuhause gemacht haben.

Der Bericht stellt fest:

"Wirbellose waren an 98 % der Objekte vorhanden. Pelagische Arten kamen auf mehr als 94 % der Stücke vor, und Küstenarten auf etwas über 70 %."

Der Great Pacific Garbage Patch umfasst derzeit etwa 80.000 Tonnen Plastikmüll, der in Meeresströmungen eingeschlossen ist, und trotz mehrerer Versuche, Teile davon zu säubern, wächst das Gebiet weiter.