Der GP von Las Vegas plant bereits die Titelfeier von Max Verstappen in der Formel 1, falls er gewinnt

Nach einer zweiwöchigen Pause meldet sich die Formel 1 für die abschließenden drei Rennwochenenden zurück: Las Vegas, Katar und Abu Dhabi. In der kommenden Woche, vom 22. bis 24. November, findet das Rennen in Las Vegas statt, dem zweiten Grand Prix in der "Stadt der Sünde", und alle Blicke sind auf Max Verstappen gerichtet.

Mit 62 Punkten Vorsprung auf Lando Norris ist er matthematisch in der Lage, in Las Vegas Weltmeister zu werden. Norris hat jedoch immer noch Möglichkeiten, dies zu verhindern, zumindest eine Woche länger. Es würde nicht reichen, nur vor Verstappen ins Ziel zu kommen, es gibt noch andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, aber die Möglichkeit ist immer noch da.

Doch die Realität ist, dass Verstappen eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, die Weltmeisterschaft zu erringen, selbst wenn er den GP nicht für sich entscheidet (den er im letzten Jahr für sich entschieden hat).

Alles wird bereits vorbereitet, um eine der spektakulärsten und denkwürdigsten Meisterschaftsfeiern in der 74-jährigen Geschichte der Formel 1 zu veranstalten.

Der GP von Las Vegas und Red Bull planen die Feierlichkeiten bereits

Laut Motorsport befinden sich die Organisatoren des Las Vegas GP und Red Bull bereits in Gesprächen, um die Feierlichkeiten in Las Vegas in Gang zu bringen.

"Ich bin mir sicher, dass wir in der Lage sein werden, einige Ideen aus dem Hut zu zaubern und vielleicht einige ziemlich aufregende Möglichkeiten im Voraus zu arrangieren", sagte Renee Wilm, CEO des Las Vegas GP, gegenüber dem Outlet und schlug vor, dass Hotels wie Wynn, Encore und Bellagio "mit diesen ikonischen Brunnen" die Feierlichkeiten ausrichten könnten.

"Zu wissen, dass noch so viel auf dem Spiel steht und dass die Meisterschaft zu gewinnen ist, und die Tatsache, dass man so viele verschiedene Fahrer auf dem Podium hatte, sorgt für viel Aufregung und Begeisterung", fügt sie über die vielen Zuschauer hinzu, die nächste Woche erwartet werden.

Verstappen ist jedoch nicht auf Partys aus. Diese Woche reagierte er auf die Ankündigung einer neuen Veranstaltung in London im kommenden Februar: "Ich hoffe, krank zu sein".