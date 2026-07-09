Der Gouverneur der Zentralbank von Taiwan warnt vor einer KI-Blase

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Der Gouverneur der Zentralbank von Taiwan, Yang Chin-long, sagte heute im Parlament des Landes, dass zwar das Wachstum der KI real sei, die gesamte Branche jedoch Gefahr laufe, in eine Blase zu platzen.

KI ist Taiwans Hauptwirtschaftstreiber geworden, aber die Zentralbank wird laut Reuters die Risiken spekulativer Kapitalinvestitionen, die durch die "aggressive" Kreditaufnahme von Technologieunternehmen finanziert werden, genau beobachten.

Auf der vierteljährlichen Sitzung der Zentralbank im Juni hielt ihr Vorstand den inflationsbedingten Druck des KI-Booms nicht für ausreichend, um eine Zinserhöhung zu rechtfertigen, obwohl die Entscheidung, die Zinsen unverändert zu lassen, nicht einstimmig war. Nach einer Neubewertung der Volatilität des Sektors scheint jedoch, dass sich die Meinung des Chefs der Zentralbank geändert oder zumindest zu Vorsicht gewandelt hat.

Jensen Huang, CEO von Nvidia, reist häufig auf die Insel – einen der Hauptzentren für die Herstellung von KI-Chips – und bleibt trotz des kometenhaften Anstieg der Materialkosten optimistisch hinsichtlich der Zukunft.