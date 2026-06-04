Der Goth Girl Spit Energydrink ist fast sofort ausverkauft

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Goth Girl Spit muss eines der seltsamsten Energydrinks seit Langem sein, und was als Internet-Witz begann, ist Realität geworden. Und war im Handumdrehen ausverkauft.

Das Getränk wurde erstmals in den sozialen Medien vorgestellt, wo der Hersteller Echelon es als zuckerfreien Energydrink beschrieb, inspiriert von Memes. Die Reaktionen derjenigen, die es gekauft und ausprobiert haben? Überraschend positiv, denn sowohl der Geschmack als auch das Spaßkonzept werden mit offenen Armen aufgenommen.

Der Hersteller beschreibt den Geschmack als zitrusbasiert, allerdings etwas weniger süß als bei vielen anderen Energydrinks. Sie haben jedoch darauf geachtet, klarzustellen, dass das Getränk absolut keinen echten "Goth-Girl-Speichel" enthält. Das war größtenteils ein Scherz während der Zeit, in der das Produkt getestet wurde.

Ob Goth Girl Spit wieder auf Lager ist oder einen breiteren Start erhält, bleibt abzuwarten.