Der GM2711S-Monitor von Cooler Master ist eine großartige Gaming-Option, ohne die Bank zu sprengen

Als PC-Hersteller kennen Sie Cooler Master vielleicht nur von ihren Gehäusen und Kühlprodukten, aber sie stellen auch viele andere Komponenten her, von denen eine der GM2711S Monitor ist. Wie alle heutigen Gaming-Monitore hat er einen seltsamen Namen, der nicht viel über das Produkt aussagt, aber er ist ziemlich beeindruckend.

Es handelt sich um einen 27-Zoll-Monitor mit 1440p für rund 400 Euro. Es ist nicht spottbillig, aber es ist sicherlich eine günstigere Option und für das, was Sie bekommen, ist es ein sehr guter Monitor. Es geht bis zu 180 Hz, was nicht die höchste der Welt ist, aber sicherlich genug für einen Gamer, der sich nicht allzu sehr um Dinge wie kompetitives Counter-Strike kümmert.

Wir haben uns die GM2711S von Cooler Master in unserem neuesten Quick Look angesehen. Wenn Sie unsere vollständigen Gedanken hören möchten, schauen Sie sich unbedingt das folgende Video an: