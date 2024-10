Der Glitch von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom lässt dich als Link statt als Zelda spielen

HQ

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist in mehr als einer Hinsicht eine Premiere für die Serie. Es ist zum Beispiel das erste Spiel der Serie, bei dem der Name des Schöpfers Shigeru Miyamoto nicht im Abspann zu sehen ist.

Es ist natürlich das erste Spiel der Reihe, in dem Zelda die Hauptrolle spielt und die Aufgabe hat, Link zu retten. Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es einen Weg gibt, das Spiel mit Link zu spielen?

Youtuber alyo (danke, Nintendo Everything) hat auf einen Glitch hingewiesen, der es dir ermöglicht, als Link zu spielen. Es ist kein Spoiler zu sagen, dass man zu Beginn des Spiels als Link spielt (es war im allerersten Trailer des Spiels zu sehen). Doch schon bald wird er von einem mysteriösen Wesen gefangen genommen, und du übernimmst die Kontrolle über Prinzessin Zelda.

Wie man als Link in Zelda: Echoes of Wisdom spielt (vielleicht solltest du das aber nicht)

Dank dieses Glitchs kannst du jedoch anscheinend etwas später im Spiel die Kontrolle über Link übernehmen. Das erste, was Sie tun müssen, ist, ein neues Spiel zu starten und manuell zu speichern, wenn Sie noch die Kontrolle über Link haben.

Dann musst du normal spielen, sogar den ersten Dungeon abschließen, danach hast du endlich die Chance, Hyrule frei zu erkunden. Du musst ins Dorf Kakariko gehen, nach einem bestimmten Feind suchen und, der knifflige Teil, ein Zeichenecho setzen, es treffen und lesen, während du gleichzeitig das Menü öffnest.

Danach musst du dem Feind erlauben, dich zu töten, und auf dem Game Over-Bildschirm musst du die frühere Speicherdatei vom Anfang des Spiels laden und während des Ladens nach oben und A drücken. Unserer Meinung nach zu viel Hektik, um nur als Link im Spiel zu spielen, aber ohne die Echoes-Fähigkeit, was bedeutet, dass man das Spiel sowieso nicht beenden kann...