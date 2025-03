Der gierigste Goblin der Gaming-Welt ist zurück in Styx: Blades of Greed

HQ

11 Jahre nach seinem Debüt und 8 Jahre nachdem wir ihn in Styx: Shards of Darkness wiedergesehen haben, ist der hinterhältigste Goblin der Welt für einen dritten Teil zurück. Auf dem heutigen Nacon Connect-Event enthüllte Cyanide Studio Styx: Blades of Greed.

Styx ist zurück mit einem aufgefrischten Look, aber das Gameplay, das die Fans aus den ersten beiden Spielen kennen und lieben werden. Mit einer Mischung aus Tarnung, Strategie und Action bist du auf einer Mission, die seltene magische Ressource Quarz zu stehlen.

Das Spiel soll diesen Herbst für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen. Schaut euch den Trailer unten an, um mehr Styx zu erleben und einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was ihr in Blades of Greed anstellen könnt.