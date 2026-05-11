Der Ghost in the Shell Anime, der diesen Juli auf Crunchyroll debütiert

Wahrscheinlich kennst du Ghost in the Shell einigermaßen, da die japanische Geschichte mehrfach adaptiert wurde, unter anderem in Form eines Realfilms mit Scarlett Johansson an der Spitze. Diesen Sommer wird sie zurückkehren und in Form einer neuen Adaption für Anime-Fans auf Crunchyroll erscheinen, und wir kennen nun das genaue Premierendatum der Serie.

Wie vom Anime-Streaming-Riesen bestätigt, wurde uns mitgeteilt, dass The Ghost in the Shell ab dem 7. Juli 2026 startet. Dazu kommt hinzu, dass Fans der Serie, die im Juni das Annecy Film Festival besuchen, mit einem ersten Blick auf das Projekt begrüßt werden, da die Weltpremiere zwischen dem 21. und 27. Juni geplant ist und die ersten beiden Episoden gezeigt werden.

Was die Geschichte dieser Adaption betrifft, kannst du dir unten den neuesten Trailer ansehen, um einen Vorgeschmack auf das Kommende zu bekommen, aber du kannst auch die offizielle Zusammenfassung lesen, wie unten dargelegt.

"Das Jahr ist 2029, ein Japan der nahen Zukunft, in dem die Welt sehr informationsintensiv geworden ist, mit einem riesigen Unternehmensnetzwerk, das den Planeten abdeckt, Elektronen und Licht pulsieren durch ihn. Aber der Nationalstaat und die ethnischen Gruppen überleben weiterhin.

"Motoko Kusanagi, ein Ganzkörper-Cyborg, führt eine Elite-Kampfeinheit aus anderen Cyborgs an, darunter Batou. Während sie ihr Team befehligt, stellt sich Kusanagi die Schaffung einer spezialisierten Einsatzgruppe vor, um vorsorglich gegen aufkommende Bedrohungen vorzuschlagen. Unterdessen erkundet Daisuke Aramaki vom Innenministerium, der geplant hatte, eine ähnliche Einheit aufzubauen, Kusanagi und ihr Team.

"Gemeinsam beginnen sie als Public Security Section 9 – eine aggressive taktische Organisation namens "Shell Squad". Während sie komplexen Cyberkriminalitäten und internationalen Verschwörungen gegenüberstehen, taucht die Existenz eines mysteriösen, unbekannten Hackers namens "der Puppenspieler" am Horizont ihrer Ermittlungen auf. Welches Schicksal erwartet Kusanagi?

Und was ist das wahre Ziel des Puppet Masters?

"Eine neue Ära der Cyberpunk-Action beginnt."

Freuen Sie sich auf The Ghost in the Shell?