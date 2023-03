Der Gewinner unseres 2v2 CS:GO Turniers vom Februar ist... Confidence!

HQ

Am vergangenen Wochenende haben wir unser letztes Monthly 2v2 Counter-Strike: Global Offensive Turnier abgeschlossen. Bei der Veranstaltung traten eine Reihe verschiedener Teams aus ganz Skandinavien gegeneinander an, und nach einem anstrengenden Wettkampftag am Sonntag, den 26. Februar, hatten wir einen Gewinner.

Nach mehreren Spielrunden landete Team Confidence im Finale, wo es gegen das Duo T0ks1k antrat. In diesem Match gewannen die beiden, aber nach zwei Spielrunden gewann Confidence und wurde zum Champion der February 2v2 Tournament ernannt.

Durch diesen Sieg ging Confidence mit einem Preisgeld von 1000 € nach Hause und hat sie als das Team aufgestellt, das es für unsere monatlichen CS:GO-Events zu schlagen gilt.

Sieh dir unten die Wiederholungen des Endspiels an.

