Der Gewinner des ersten Videospiel-Grammy wurde bekannt gegeben

Stephanie Economou, die Komponistin hinter Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, gewann den Grammy für den besten Soundtrack für Videospiele und andere interaktive Medien.

Economou war so etwas wie ein Außenseiter in dieser Kategorie, in der große Namen der Videospielkomposition wie Bear McCreary, Richard Jacques und Christopher Tin vertreten waren, von denen der letzte zuvor einen Grammy für Baba Yetu von Civilisation 4 gewonnen hatte.

Die erfahrene Komponistin und Geigerin Economou gab ihr Videospieldebüt für Assassin's Creed Valhalla's Siege of Paris und Dawn of Ragnarok DLCs. Hoffentlich werden wir in Zukunft noch mehr von Economous Soundtracks hören, denn dieser Sieg hat bewiesen, dass sie mehr als in der Lage ist, erstklassige Videospielmusik zu machen.

