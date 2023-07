Der geschlossene Betatest von Assassin's Creed Codename Jade findet im August statt

HQ

Ubisoft hat sich in letzter Zeit ziemlich lautstark über Assassin's Creed Codename Jade geäußert, wobei das Handyspiel vor etwa einem Monat sogar einen erheblichen Teil der Ubisoft Forward einnahm. Während dieses Events wurde bekannt gegeben, dass Codename Jade irgendwann im Sommer einen Beta-Test erhalten würde, und jetzt wissen wir genau, wann.

Laut einem Blogbeitrag bestätigt Ubisoft, dass die erste geschlossene Beta Codename Jade am 3. August 2023 beginnen wird und dass sie Spieler aus "der ganzen Welt" sowohl auf iOS als auch auf Android willkommen heißen wird.

Da es sich um einen geschlossenen Betatest handelt, müssen Sie Ihr Interesse anmelden, in der Hoffnung, akzeptiert und zur Teilnahme zugelassen zu werden. Was den Einladungsprozess betrifft, so ist jetzt ein Fragebogenzeitraum geöffnet, der ab dem 27. Juli in einen Einladungszeitraum mündet, bevor der Vorab-Download am 1. August beginnt und dann der Test zwischen dem 3. und 11. August stattfindet. Um einen Link zum Fragebogen zu erhalten, müssen Sie sich auf der Discord-Seite des Spiels anmelden.

In Bezug auf Plattformen, auf denen die Beta vorhanden sein wird, wird uns gesagt, dass für Android jedes Gerät mit einem Snapdragon 865 oder höher und mit Android 10 berechtigt ist, während Sie für iOS ein iPhone 11 oder höher benötigen.

Wann Assassin's Creed Codename Jade debütieren wird, hat Ubisoft noch kein festes Datum festgelegt.