Der gesamte dritte Akt von Black Widow wurde laut David Harbour während der Dreharbeiten überarbeitet

David Harbour, Star von Gran Turismo, Stranger Things und natürlich dem kommenden MCU-Projekt Thunderbolts, hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass der gesamte dritte Akt von Black Widow während der Dreharbeiten überarbeitet wurde.

Im Gespräch mit Josh Horowitz von Happy Sad Confused sagte Harbour: "Was an [Marvel] so großartig ist, ist, dass sie selbst große Produktionen wie Black Widow überarbeiten ... Der gesamte dritte Akt wurde während der Dreharbeiten überarbeitet, was unglaublich ist. Sie wollen einfach diese Freiheit."

Die Überarbeitung eines Films mitten in den Dreharbeiten mag wie eine Katastrophe klingen, aber Marvel ist dafür bekannt, die Dinge zu ändern. Das MCU ist immer bestrebt, Lecks zu vermeiden, und so enthalten manchmal sogar Drehbücher nicht die ganze Wahrheit eines Films. Der dritte Akt von Black Widow kam jedoch nicht sehr gut an, was vielleicht darauf hindeutet, dass das Festhalten am ursprünglichen Plan die beste Vorgehensweise war.