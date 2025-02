Der Gentlemen's Harry Goodwins will Green Arrow im DC-Universum spielen

HQ

Während wir bereits wissen, wer eine Handvoll der Charaktere in der neuen DC Universe unter der Leitung von James Gunn und Peter Safran spielen wird, gibt es immer noch unzählige Hauptcharaktere, die zum jetzigen Zeitpunkt in der Luft liegen. Ein solches Beispiel ist Green Arrow, der nun, da Stephen Amell seinen Pfeil und Bogen an den Nagel gehängt hat, nachdem er die Figur fast ein Jahrzehnt lang für The CW gespielt hat, eine andere Person ein Auge auf die Rolle geworfen hat.

Bei der fraglichen Person handelt es sich um Harry Goodwins, der zuletzt in Guy Ritchies The Gentlemen als Jack Glass zu sehen war. Er hat auf Instagram sein Interesse daran bekundet, die Rolle des Green Arrow in der DC Universe zu spielen, wenn es um die Einführung des Charakters geht, und geht sogar so weit zu sagen (in einem jetzt nicht verfügbaren Story, das von DCComicsFanBoy auf X aufgenommen wurde): "2025 habe ich große Bewegungen... It's happening" und schrieb dies über ein Bild des Superhelden.

Die große Sache mit Goodwins, der für die Rolle des Green Arrow besetzt wurde, scheint sich um die Tatsache zu drehen, dass er dem Comic-Auftritt von Oliver Queen ähnelt. Ob das ausreichen wird, um ihn als den Charakter zu sehen, wenn/falls er in der DC Universe ankommt, bleibt unklar.