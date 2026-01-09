Der Generalproduzent von Persona gibt ein Update zur "stetig voranschreitenden" Zukunft der Serie

Wir erwarten dieses Jahr große Dinge von der Persona -Reihe, da das langjährige JRPG-Franchise 2026 sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Atlus hat ziemlich deutlich bestätigt, dass es noch viel in der Pipeline gibt, aber bisher nicht viel aktiv bestätigt.

In einem Update-Video des Generalproduzenten der Serie, Kazuhisa Wada, erfahren wir nun etwas mehr darüber, was wir dieses Jahr von Persona erwarten können. Der japanische Entwickler äußert, dass eine "Vielzahl von Projekten" in Arbeit sei, darunter "Gedenkwaren und besondere Veranstaltungen". Schön, aber was ist mit den Spielen, oder?

Wada erwähnt dann, dass "die Arbeiten an der Zukunft der Serie stetig voranschreiten", einschließlich Persona 4 Revival. Es gibt keine direkte Erwähnung von Persona 6, aber Wada sagt, dass wir uns trotzdem auf "viele Jubiläumsprojekte" und "neue Ankündigungen" freuen sollten.

Glaubst du, wir werden dieses Jahr viel mehr über Persona 6 hören?