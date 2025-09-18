Der geistige Nachfolger von Panzer Dragoon, Through Blood and Dragons: Dragon Wars, zeigt seinen neuen Trailer vor seiner Veröffentlichung im Oktober

Als ich sah, dass der Titel des Spiels das Wort Drache zweimal enthielt, musste ich lächeln. Aber als ich sah, dass Through Blood and Dragons: Dragon Wars wie ein Liebesbrief an einen Klassiker wie Panzer Dragoon ist, sprang ich aus meinem Stuhl.

Der neue Trailer, der von seinen Schöpfern Dream Foundry Games auf dem Convergence Games Showcase enthüllt wurde, strahlt Zuneigung zu diesem Werk aus und ist gleichzeitig innovativ, indem er uns sowohl den bogenschießenden Drachenreiter in einem On-Rails-Shooter als auch einen echten Drachen sein lässt, der links und rechts Feuerbälle spuckt.

Das Beste daran ist, dass wir nicht einmal allzu lange warten müssen, um es zu spielen, denn Through Blood and Dragons: Dragon Wars wird am 28. Oktober 2025 über Steam auf dem PC veröffentlicht. Schauen Sie es sich unten an.