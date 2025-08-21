Der Geheimmodus enthüllt das gemütliche Puzzlespiel A Storied Life: Tabitha

HQ

Im Rahmen des Gamescom Awesome Indies Showcase haben wir einen Blick auf ein neues Spiel von Lab42 Games und den geheimen Modus mit dem Titel A Storied Life: Tabitha geworfen. In diesem gesunden Puzzle-Titel begeben Sie sich in das Haus eines kürzlich verstorbenen Geliebten, um seine Habseligkeiten und die Geschichte, die er erzählt, zu durchsuchen.

Jedes Zimmer ist vollgepackt mit Details und eine übergreifende Erzählung der Vergangenheit entfaltet sich, während du durch Tabithas Leben trittst. Du entscheidest, was du behalten möchtest und entscheidest im Wesentlichen darüber, wie Tabitha in Zukunft in Erinnerung bleiben wird.

Es mag wie ein ziemlicher Druck erscheinen, aber mit der schönen Grafik und dem Fokus auf gemütliches Gameplay sind wir sicher, dass dieses Puzzlespiel uns eher Lasten von den Schultern nehmen wird, als dass wir noch mehr hinzufügen werden. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich allein von der Prämisse her Taschentücher zur Hand haben muss, wenn die Tränen zu rollen beginnen.