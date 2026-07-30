Der gefeierte spanische Schauspieler Manolo Solo stirbt im Alter von 62 Jahren

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Der spanische Schauspieler Manolo Solo, einer der produktivsten und renommiertesten Schauspieler der letzten 25 Jahre des spanischen Kinos, ist im Alter von 62 Jahren an Krebs gestorben, wie die Spanische Akademie am Donnerstag bestätigte.

Geboren in Algeciras und aufgewachsen in Sevilla, arbeitete er in über 50 Filmen und fast ebenso vielen Fernsehserien mit, von Komödien über Thriller bis hin zu Dramen, gewann 2016 einen Goya-Preis für The Fury of a Patient Man (Tarde para la ira ) und wurde viermal nominiert, darunter dieses Jahr für The Portuguese House (Una quinta portuguesa ).

Solo erhielt viel Lob für die meisten seiner Rollen, darunter viele, die internationale Auszeichnungen, Nominierungen und Anerkennung erhielten, wie B, la película (2015), The Good Boss (El Buen patrón, 2021), Close your eyes (Cerrar los ojos, 2023, vom renommierten Regisseur Víctor Erice) oder die TV-Serie The Anatomy of a Moment (2025), die auf dem gescheiterten Staatsstreich von 1981 basiert. Er arbeitete außerdem mit Guillermo del Toro in Pan's Labyrinth (2006), Alejandro González Iñárritu in Biutiful (2010) oder José Luis Cuerda (Tiempo después, 2018) zusammen.

Solo war in seiner Jugend auch Musiker und spielte Bass und Gitarre in einigen Rockbands der sevillianischen Musikszene in den 1990er Jahren. Weniger bekannt ist, dass er seine ersten Schauspielrollen Anfang der 1990er Jahre als Synchronsprecher hatte... in Dragon Ball.

Manolo Solos Tod (sein richtiger Name ist Manuel Fernández Serrano, aber er nahm den Nachnamen 'Solo' an, um seinen Vater zu ehren, der starb, als er 14 Jahre alt war) hat die Welt des spanischen Kinos überrascht, da er in den letzten Jahren einer der allgegenwärtigsten und vertrauenswürdigsten Schauspieler war und in allen möglichen Filmen auftrat. TV-Shows und auch Theaterstücke. Sein Tod wird eine Lücke hinterlassen, die nicht zu füllen ist.