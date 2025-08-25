Der Gears of War-Film wird nicht vor 2027 in die Kinos kommen

Drei Jahre ist es her, dass die Verfilmung von Gears of War ursprünglich angekündigt wurde, und seitdem steckt sie in der Entwicklungshölle fest. Es ist vor nicht allzu langer Zeit wieder aufgetaucht und befindet sich jetzt unter der Leitung von Deadpool-Regisseur David Leitch in einer aktiveren Entwicklung.

Und es scheint, als ob die volle Produktion noch nicht vor der Tür steht. In einem Interview mit The Hollywood Reporter hat uns Leitchs Frau und Produktionspartnerin Kelly McCormick ein Update gegeben.

"Wir schreiben gerade mit Jon Spaihts und wir sind wirklich aufgeregt darüber. Es gibt viel Energie von der Gears of War-Firma The Coalition und von Netflix, denn The Coalition veröffentlicht ein Spiel im Jahr 2026. Wir werden dieses Veröffentlichungsdatum nicht erreichen, aber vielleicht etwas, das sich für die Veröffentlichung des neuen Spiels relevant anfühlt. Es ist eine Gelegenheit für David, einen Kriegsfilm zu machen, was er noch nicht tun konnte, und ein bisschen Science-Fiction auf seine eigene Art und Weise mit diesem geliebten IP auf seine eigene Weise."

Das bedeutet, dass der Film den Start von Gears of War: E-Day im Jahr 2026 verpassen wird und frühestens 2027 in die Kinos kommen wird.

Die große Frage bleibt, wer als Haupthelden der Adaption besetzt wird. Auf wen hoffst du?