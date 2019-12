Der Gamereactor-Weihnachts-Countdown: 6. Dezember

Dóri, Lisa und Sam vom GRTV-Team veranstalten im Dezember einen täglichen Weihnachts-Podcast, um euch die Wartezeit bis zum Heiligabend zu versüßen. Heute am Nikolaus-Tag wollen wir kurz über die neuesten Nachrichten sprechen und anschließend darüber diskutieren, ob Control nun zum Xbox Game Pass kommt oder nicht. Ansonsten schauen wir uns den neuen Mulan-Trailer an und rätseln darüber, was die Game Awards in der kommenden Woche wohl für uns bereithalten. Was steckte heute eigentlich in eurem Stiefel?

