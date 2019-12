Der Gamereactor-Weihnachts-Countdown: 5. Dezember

Gamereactor wird in diesem Monat täglich Podcasts produzieren, um euch die Wartezeit bis Weihnachten zu versüßen. Wir wollen aber nicht jeden Tag nur über Nachrichten, tolle Spiele und mögliche Weihnachtsaktionen sprechen, sondern auch Themen angehen, die etwas abseits davon viel Platz einnehmen. Die Episode vom 5. Dezember widmet sich deshalb dem Streit der PC-Geschäfte. Steams Vorherrschaft wurde mit dem Epic Games Store in diesem Jahr massiv untergraben, mittlerweile musste Valves Plattform deshalb auf die Veröffentlichung einiger vielversprechender Titel verzichten (nicht zuletzt Rockstars Red Dead Redemption 2, das erst heute auf Steam erscheint). Was wir davon halten, erfahrt ihr in der fünften Folge unseres Weihnachts-Countdowns.

