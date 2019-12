Der Gamereactor-Weihnachts-Countdown: 2. Dezember

Unser erstes Podcast-Format Countdown to Christmas hat gestern mit einem einleitenden Gespräch über verschiedene Themenbereiche begonnen, darunter waren buntgemischt GOTY-Kandidaten, Spiele, die wir gespielt haben, Prognosen für 2020 und mehr. Heute sind wir wie versprochen (etwas spät, entschuldigt bitte), mit einer neuen Folge zurück. In dieser Episode sprechen Sam und Dóri über Overwatch und dessen bevorstehende Fortsetzung. Lisa klinkt sich mit ein, um über die geschäftige Weihnachtszeit in der Redaktion zu sprechen und wir diskutieren anschließend noch einige der jüngsten Nachrichten, über die wir zuletzt berichteten.

