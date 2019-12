Der Gamereactor-Weihnachts-Countdown: 13. Dezember

Diese Woche hat uns ganz schön geschlaucht, auch weil Teile des Gamereactor-Teams die gestrige Nacht nicht in ihren waren Betten verbracht haben, sondern aufmerksam die Game Awards 2019 verfolgten. Wie leer unsere Batterien am diesem Freitag sind, beweisen unsere beiden Platzhirsche Mike und Eirik in der heutigen Ausgabe des Gamereactor-Weihnachts-Countdowns. Nach der Nacht der Nächte haben sich die beiden Herren im Video-Talk getroffen, um über die Ankündigungen und Präsentationen zu sprechen, die uns in den letzten Stunden beschäftigt habe. Natürlich war Microsofts Xbox Series X ein Thema, sowie Hellblade 2, Ghost of Tsushima und viele weitere Themen. Wir kehren nächste Woche mit weiteren Specials wie diesem zurück!

