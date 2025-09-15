Der Game Director von No Straight Roads 2 verrät, was in die Gestaltung der Bosse des Spiels einfließt

HQ

Wie sein Vorgänger legt No Straight Roads 2 großen Wert auf seine Bosskämpfe, bei denen wir einige wirklich coole Designs sehen, an rhythmischen Kämpfen teilnehmen und einige der besten Melodien bekommen, die diese Spiele zu bieten haben.

Bei so vielen verschiedenen Teilen, die zusammenarbeiten, um einen Boss in No Straight Roads 2 zu erstellen, konnten wir nicht widerstehen, Game Director Wan Hazmer nach der Philosophie ihres Designs im Spiel zu fragen. Haz verriet, dass sein Cousin und Creative Director Daim Dziauddin viel an Boss-Designs arbeitet, und oft, wenn sie einen Charakter erstellen, schauen sie auf ihre Herkunft und ihre Verbindung zur Musik.

"Natürlich kann das Genre die Inspiration sein, aber der wichtigste Teil ist eigentlich, warum spielt ein Künstler überhaupt Musik?" erklärte Haz. "Wir hatten zum Beispiel vorher den DJ Subatomic Sir Punova, also ging es eher darum, seine Musik zu zeigen. Er war also im Zentrum des Universums, seiner Meinung nach natürlich, weshalb sich der gesamte Bosskampf um Planeten und das Sonnensystem und all das drehte. Wir werden diese Richtung auch für No Straight Roads 2 nicht ändern, also werden wir jeden einzelnen Künstler berücksichtigen, warum er Musik macht und was für ihn in Bezug auf Musik und all das wichtig ist, und dann werden wir das visuell darstellen."

Wenn ihr mehr über No Straight Roads 2 erfahren wollt, schaut euch unser vollständiges Gamescom-Interview unten an. Halten Sie auch Ausschau nach der Tokyo Game Show, um weitere Ankündigungen zu erhalten.