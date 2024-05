Der Game Director von Horizon Call of the Mountain wurde von Firesprite entlassen

HQ

Die britische Abteilung von PlayStation wurde bereits kürzlich mit einer beträchtlichen Anzahl von Entlassungen konfrontiert, als bekannt wurde, dass London Studio geschlossen wird. Aber das sind noch nicht alle britischen Arbeitsplätze, die in Großbritannien entlassen werden, denn jetzt scheint es, als ob auch Firesprite zu den betroffenen Entwicklern gehört.

Es ist unklar, wie viele Rollen bei Firesprite betroffen sind, aber wir wissen mit Sicherheit, dass der Game Director von Horizon Call of the Mountain, Alex Barnes, entlassen wurde, was bedeutet, dass es nicht unvernünftig wäre zu sagen, dass auch andere Mitarbeiter gefährdet sein könnten, wenn Führungskräfte ihre Rollen verlieren.

"Heute war mein letzter Tag bei Firesprite und PlayStation, da ich nach fast 7 Jahren hier entlassen werde. Es war eine harte Zeit in den letzten Monaten, aber vielen Dank an all die Leute, die sich in all dem gegenseitig geholfen haben, ihr wart unglaublich.

"Die Leute bei Firesprite und Guerilla, die an einem Strang gezogen haben, um Horizon Call of the Mountain zu entwickeln, waren einige der talentiertesten und engagiertesten Entwickler, mit denen ich das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten. Es war die Ehre meines Lebens, Game Director in einem Team wie diesem zu sein.

"Ich freue mich darauf, zu sehen, welche unglaublichen Dinge diese wunderbaren Menschen der Branche und den Spielern auf der ganzen Welt weiterhin bringen werden. Ich weiß, dass sie großartig sein werden, wo auch immer sie als nächstes hingehen!"

Sony PlayStation hat zwar noch keine genauen Informationen darüber veröffentlicht, wie sich Horizon Call of the Mountain verkauft hat, aber wenn man bedenkt, dass sich die PS VR2-Einheiten bereits in einem Verkaufsrückgang befinden, kann man davon ausgehen, dass sich das Spiel wahrscheinlich nicht so gut verkauft hat, wie PlayStation es sich erhofft hätte. Was wir wissen, ist, dass Firesprite gezwungen war, seinen Neustart von Twisted Metal als Teil der jüngsten Kostensenkungsmaßnahmen von PlayStation abzusagen.