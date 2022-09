Der Game Director von Hearthstone hat Blizzard verlassen

HQ

Der Game Director von Hearthstone hat Blizzard Entertainment verlassen. Die Nachricht kam ursprünglich vom Twitter-Account von August Dean Ayala (ehemaliger Game Director) am 16. September, der seinen Abschied mit einer Reihe von Tweets an die Community ankündigte; Er erklärte, dass er nach 11 Jahren im Unternehmen zu neuen Dingen übergehen würde. In den Tweets drückte er seine Ehre und Dankbarkeit für das aus, was er und seine Kollegen in diesen Jahren der Entwicklung von Spielen und der Zugehörigkeit zu Hearthstone bei Blizzard entwickelt hatten.

"Nach 11 Jahren verlasse ich Blizzard. Hearthstone ist ein unglaubliches Spiel", sagte Alaya. "Auch nur eine kleine Rolle bei seiner Entstehung gespielt zu haben, ist eine Ehre, die ich nie vergessen werde. Vielen Dank an alle Spieler und ein besonderer Dank an meine Mitspieler. Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam aufgebaut haben."

Seit seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen enthält Ayalas Twitter-Biografie scherzhaft den Deskriptor "arbeitslos", da sein letzter Tag als Game Director bei Blizzard der 17. September war. In einer Reihe von Tweets nach der ursprünglichen Ankündigung dankte Ayala seinen verschiedenen Kollegen aus den Jahren, in denen er in der Firma gearbeitet hatte, und drückte seine Dankbarkeit dafür aus, dass er in der Lage war, im Unternehmen zu sein und durch die Ränge zu seiner ultimativen und letzten Rolle des Game Director aufzusteigen - zu der er Anfang dieses Jahres vor seinem Weggang befördert wurde. Ayala war durch die Ränge aufgestiegen, während Hearthstone entwickelt wurde, und es besteht kein Zweifel, dass es sein Vermächtnis bei dem kalifornischen Entwickler sein wird.