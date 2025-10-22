Der Game Director von Astro Bot verteidigt PS5 in der Debatte zwischen Konsole und PC

HQ

Der Regisseur von Astro Bot, Nicolas Doucet, hat sich auf vielfältige Weise für die PS5 eingesetzt und sogar die Konsole gegenüber einem PC-Erlebnis für Entwickler und Spieler verteidigt. Während PC-Puristen immer noch glauben, dass ihre Plattform überlegen ist, hat Doucet einen einfachen Charme des unmittelbaren Spaßes, den eine Konsole bietet.

Im Gespräch mit The Game Post sagte er: "Es handelt sich um spezielle Hardware, die fest vorgegeben ist. Was man im Büro bei der Entwicklung des Spiels sieht, ist definitiv das, was die Leute zu Hause beim Spielen sehen werden. Das ermöglicht es uns, uns zu konzentrieren, weil man keine Zeit damit verbringt, sich mit Kompatibilität oder Permutationen zu beschäftigen. Das ist der Grund, warum ich Konsolen schon immer mochte... Ich habe es immer vorgezogen, auf der Konsolenseite zu sein, weil es nur um Plug-and-Play geht."

Was die PS5 betrifft, so glaubt Doucet, dass sie im Vergleich zur PS4 große Fortschritte gemacht hat, auch wenn einige Fans das nicht so sehen. Der Schlüssel zum größten Generationssprung auf der PS5? DualSense und eine SSD, laut Doucet.

"Aber ich denke, dass die PS5, zwischen dem DualSense und der SSD, wirklich etwas Besonderes gebracht hat. Mit der SSD... Ich denke da an Dinge wie die Souls-Spiele, in denen man oft stirbt. Und wenn man stirbt, musste man früher lange warten, bis man einen zweiten Versuch bekam. Mit der SSD wird das sehr, sehr schnell. In Bezug auf das Vergnügen am Spielen hat sich das wirklich erhöht", sagte er und fügte hinzu, dass Dinge wie die Grafik zwar innerhalb weniger Sekunden nach dem Starren auf einen Bildschirm bestimmt werden können, die Leistung und die Controller jedoch erfordern, dass sich der Spieler Zeit nimmt, um die Unterschiede zu verstehen.