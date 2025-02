Der Gambit-Film mit Channing Tatum wäre eine Liebeskomödie geworden

HQ

Channing Tatum wollte schon lange Gambit spielen. "Hooh Junge, weißt du, wie lange ich darauf gewartet habe?", sagt er in einem unverständlichen Akzent während Deadpool & Wolverine und zeigt, wie sehr ein Traum für ihn wahr geworden ist, die Figur zum Leben zu erwecken.

Im Jahr 2017 gab es Pläne, dass Tatum seinen eigenen Solofilm an der Seite von Lizzy Caplan drehen sollte. Im Gespräch mit Business Insider verrät Caplan, wie nah sie an den Dreharbeiten waren und was die Idee für den Film war.

"Sie wollten eine Art romantische Screwball-Komödie aus den 30er Jahren machen, die in dieser Welt spielt und wirklich Spaß gemacht hätte", sagte sie. "Wir kamen die Straße hinunter und wollten es drehen. Ich glaube, es gab einen Starttermin. Ich hatte Treffen mit Channing gehabt, und es gab ein paar verschiedene... wir hatten einen Regisseur, dann nicht, aber ich hatte mehrere Treffen mit Channing und den anderen Produzenten."

Der Film wurde 2019 eingestampft, als Fox mit Disney fusionierte, aber jetzt, da Tatum der Welt gezeigt hat, wie er als Gambit aussieht, gibt es vielleicht noch Potenzial für einen Solofilm.