Der G2-S Strap von Bandwerk verleiht deinem stylischen Accessoire sein eigenes stylisches Accessoire

Eine Apple Watch zu haben, ist ein bisschen wie ein Flex für sich, aber wenn Sie von dem einfachen Armband, das Sie mit diesem Gerät erhalten, gelangweilt sind, hat Bandwerk eine Lösung für Sie. Das neue G2-S-Armband hat ein schlankes, kratzfestes Design sowie ein cooles Geheimnis, das es von anderen Uhrenherstellern unterscheidet.

Wenn Sie ein Armband haben, das aus mehreren Metallsegmenten besteht, sehen Sie normalerweise kleine Stifte an diesen Segmenten, die herausgeschoben werden können, um das Armband enger zu machen. Bandwerk hat sich stattdessen dafür entschieden, winzige Schrauben am Armband anzubringen, um Ihnen zusätzliche Sicherheit zu geben.

Schaut euch alle unsere Gedanken zum Bandwerk G2-S in unserem Quick Look unten an: