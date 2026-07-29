Der Fußballverband ist "tief besorgt" über FIFAs Vorschlag, Anteile an der Weltmeisterschaft zu verkaufen,

HQ

Auch der Fußballverband, der Dachverband des englischen Fußballs, hat seine Bedenken geäußert, nachdem die FIFA einen Plan zur Gründung einer Tochtergesellschaft angekündigt hatte, um Minderheitsanteile in kommerziellen Deals mit Weltmeisterschaften und anderen Wettbewerben zu verkaufen. Sie befinden sich in einem Mittelfeld zwischen den Erklärungen der UEFA (die die Idee ablehnte, Fußball sei nicht verkauft) und CONCACAF (der nordamerikanischen Organisation, die sich nur darüber beschwert hat, dass der Plan ohne Konsultation angekündigt wurde).

Der FA (eines der 211 FIFA-Mitglieder) beschwerte sich außerdem, dass sie nichts von den Plänen wussten. "Wir waren uns von diesem Vorschlag überhaupt nicht bewusst und haben keine inhaltlichen Details, einschließlich der tatsächlichen Vorschlag und der Bedingungen."

Daher hält der FA seine volle Meinung fest, bis "wenn der Vorschlag auf die von der FIFA versprochene vollständige und transparente Weise geteilt wird, wir unsere Ansichten klar machen und weiter kommentieren werden." Sie haben jedoch bereits angedeutet, dass sie offenbar nicht begeistert davon sind, die Weltmeisterschaft de facto teilweise privat zu machen: "Basierend auf den begrenzten Informationen sind wir tief besorgt über den Mangel an Prozessen und Governance, um an diesen Punkt zu gelangen, sowie über den offensichtlichen Inhalt und die damit verbundenen Prinzipien."