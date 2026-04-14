Der Fußballdirektor von Union Berlin verteidigt Trainerin Marie-Louise Eta vor sexistischen Äußerungen nach der historischen Ernennung

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Horst Heldt, Fußballdirektor bei Union Berlin, hat die Ernennung von Marie-Louise Eta zur Interimstrainerin der Bundesliga-Mannschaft verteidigt und ist damit die erste Frau, die Cheftrainerin einer Erstligamannschaft in einer der fünf wichtigsten europäischen Ligen (Deutschland, Spanien, England, Frankreich und Italien) ist. Leider hat sie seit dem Bekanntwerden der Nachricht am Wochenende sexistische Kommentare in den sozialen Medien erhalten.

"Es ist einfach peinlich. Ich habe es bemerkt, aber ich weigere mich auch, solche Unsinn zu lesen oder mich auch nur auszusetzen, weil es für mich um Qualität geht – um Führungsqualität", sagte Heldt (über BBC). "Wir haben 100% Vertrauen in Loui – vollständige Überzeugung. Ich finde es verrückt, dass wir uns heutzutage damit auseinandersetzen müssen."

Marie-Louise Eta, 34, übernahm das Team bereits im Januar 2024 für drei Spiele, als sie Assistenztrainerin von Nenad Bjelica war, der eine Sperre von drei Spielen absaß. Sie beendete ihre Profifußballkarriere im Alter von 26 Jahren im Jahr 2018, nachdem sie mit Turbine Potsdam drei Bundesligatitel und einen Champions-League-Titel gewonnen hatte.

"Wir sprechen hier von einem äußerst kompetenten Anführer, und Sie können sicher sein, dass alle hier bei Union, ob auf den Tribünen oder im Club selbst, zu 100 % hinter dieser Entscheidung stehen und alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um sicherzustellen, dass dies in Zukunft nicht zu weiteren Diskussionen führt."

Marie-Louise Eta folgt Steffen Baumgart, während Union Berlin in der 18-Mannschaften umfassenden Bundesliga auf Platz 1 steht, sieben Punkte über der Abstiegsgrenze, nachdem sie 2026 nur zwei Spiele gewonnen hat. Ihr Debütspiel als Cheftrainerin findet am Samstag gegen Wolfsburg statt, aber sie wird am Ende der Saison ersetzt.