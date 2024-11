Der furchterregende Feind Die Sintflut wurde von einem Kinderbuchklassiker inspiriert

HQ

Einer der gefürchtetsten und sogar gehassten Feinde in der Halo-Serie ist Die Flut, der parasitäre Organismus, der alles Leben im Universum bedroht. Die Kreaturen sind furchterregend und ekelhaft anzusehen und fühlen sich eindeutig von Horrorfilmen beeinflusst - aber das ist nicht wirklich der Ort, an dem wir die Inspiration für sie finden.

In einem Rolling Stone-Interview mit zwei ehemaligen Halo-Veteranen, die die Serie in ihren Kinderschuhen mitgestaltet haben, wird nun enthüllt, wie es zu The Flood kam. Robert McLees war die Person, die das Design von The Flood entworfen hat, und er erzählt uns, dass die Inspiration eigentlich aus der Welt der Kinderbücher kommt, nachdem sie zunächst bei einigen Versuchen gescheitert ist:

"Als die Sintflut zu etwas anderem als einer Infektion wurde, sah sie aus wie eine Kreuzung aus einem Haustausendfüßler und einer Blutwurst. Das war ekelhaft, sah aber nicht sehr mobil aus. Da ist also diese Form, die in den schattenhaften Teilen meines Gehirns herumgehuscht ist und zur klassischen Infektionsform geworden ist."

Was war es also, das dafür gesorgt hat, dass alles geklappt hat? Nun, das Kinderbuch Der schlaffe, ausgebeulte Elefant:

"Als meine Tochter geboren wurde, sammelte ich all die Bücher mit dem Goldenen Schlüssel, an die ich mich aus meiner eigenen Kindheit erinnerte, damit ich ihr vorlesen konnte, bevor sie abends einschlief. Und da war sie, in The Saggy Baggy Elephant, eine Palme, die von tanzenden Elefanten in die Luft geschleudert wurde – die seltsame Gestalt, die seit etwa dreißig Jahren in meinem Unterbewusstsein herumspukte. Das war die Grundlage für die Flood Infection Form."

Unter diesem Link können Sie sich eine Videolesung aus dem oben genannten Buch ansehen, und tatsächlich können wir sehen, was McLees meint. Aber jetzt wissen wir das, und die Frage ist, ob sich die Sintflut jemals wieder so beängstigend anfühlen wird?

Halo-Konzept mit The Flood, das von Halo Studios unter Verwendung der Unreal Engine 5 entwickelt wurde.

Danke Rock Paper Shotgun