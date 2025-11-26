Der Friedensplan der Vereinigten Staaten für die Ukraine basiert laut Reuters auf einem russischen Dokument.

HQ

Der neu enthüllte Friedensplan der Vereinigten Staaten für die Ukraine basierte teilweise auf einem russischen Dokument, das der Trump-Regierung im Oktober vorgelegt wurde, so mit dem Prozess vertraute Quellen (über Reuters).

Der 28-Punkte-Vorschlag, der letzte Woche öffentlich wurde, enthielt Berichten zufolge Formulierungen aus einem russischen Nonpaper, das Moskaus Bedingungen für das Ende des Krieges darlegte, einschließlich territorialer Zugeständnisse, die die Ukraine zuvor abgelehnt hatte.

Das Dokument kam nach einem Treffen zwischen Trump und Selenskyj in Washington an, und hochrangige US-Beamte waren sich bewusst, dass viele seiner Vorschläge wahrscheinlich in Kiew abgelehnt werden würden. Der Plan löste Skepsis in Washington und Europa aus, da einige Abgeordnete ihn als zu nahe an russischen Positionen ansahen.

Nach der Gegenreaktion führten US-amerikanische und ukrainische Beamte Gespräche, die zur Entfernung oder Änderung von neun Punkten aus dem ursprünglichen Entwurf (sprich: Europas Gegenvorschlag) führten. Parallele Treffen mit US-, russischen und ukrainischen Delegationen finden in Abu Dhabi statt, während die Parteien versuchen, einen akzeptableren Rahmen zu schaffen.