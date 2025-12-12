Der Frauenfußball steht vor einem großen Ungleichgewichtsproblem: Manche Spieler spielen zu viel, andere zu wenig

HQ

Der Fußballspielerverband FIFPRO hat einen Bericht veröffentlicht, in dem sie die Widersprüche im Frauenfußball aufdecken: Manche Spielerinnen sind gezwungen, zu viele Spiele pro Jahr zu bestreiten, während andere nur zu wenige Spiele pro Jahr absolvieren können. Zwei gegensätzliche Probleme bezüglich der Arbeitsbelastung, aber mit demselben Ergebnis: ein höheres Verletzungsrisiko. Und im Fall von Spielern, die zu wenig spielen, weniger professionelles Wachstum.

FIFPRO beschreibt den Frauenprofifußball als eine "Zwei-Gang-Branche". An der Spitze der Pyramide sind manche Spieler einer zunehmend hohen Match- und Reiselast ausgesetzt, mit sehr wenig Zeit zum Ausruhen. Es ist dasselbe Problem, das den Herrenfußball plagt: Spieler, die gezwungen sind, zu viele Spiele pro Jahr zu bestreiten, besonders solche mit internationalen Verpflichtungen außerhalb ihres Vereins, was das Verletzungsrisiko erhöht.

Aitana Bonmatí, dreifache Ballon-d'Or-Gewinnerin, absolvierte letzte Saison 60 Einsätze, als sie Barcelona ins Finale des spanischen Pokals und der Champions League und Spanien ins Finale der EM führte. Kürzlich verletzte sie sich während der Nations League-Finals und wird fünf Monate lang fehlen. Und Linda Caicedo bestritt 62 Spiele für Real Madrid und Kolumbien und legte während der Saison 95.000 Kilometer auf 18 Reisen zurück.

Weniger Spiele zu spielen erhöht das Verletzungsrisiko und verlangsamt das Wachstum

Doch da der Frauenfußball weltweit in unterschiedlichen Tempo wächst, nehmen Unsicherheiten zu, bei denen manche Spielerinnen (Länder mit kleineren Ligen und weniger Wettbewerben) nicht genügend Zugang zu wettbewerbsfähigen Spielen haben, was auch das Verletzungsrisiko erhöht. Und das ist noch nicht alles: Weniger Spiele zu spielen, führt zu weniger Möglichkeiten, sich professionell weiterzuentwickeln, weniger Chancen, bei größeren Vereinen zu unterschreiben oder in deren Nationalmannschaften berufen zu werden.

Der Bericht weist darauf hin, dass in den höchsten Ligen Frankreichs und Deutschlands ein durchschnittlicher Spieler pro Saison nur 13 oder 14 Spiele absolviert. In Italien hatten AS Roma-Spieler im Durchschnitt 90 Prozent mehr Spielzeit als Sampdoria-Spieler, selbst wenn sie in derselben Liga spielten.

"Ein Mangel an nationalen und internationalen Spielen setzt die meisten anderen Spieler einem Entwicklungsrisiko und Verletzungen aus", sagt FIFPRO. "Der Bericht fordert die Erweiterung und Investitionen der Liga sowie geschützte Beschäftigung für Spieler und appelliert an Konföderationen, zu investieren, um Umgebungen zu schaffen, in denen Nationalspieler gedeihen können."