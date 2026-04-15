Der französische Stürmer Hugo Ekitike wird die Weltmeisterschaft 2026 verpassen, nachdem er sich eine Knöchelverletzung bei Liverpool zugezogen hat

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Hugo Ekitike, einer der besten Neuzugänge der rekordverdächtigen Ausgabenserie Liverpools letzten Sommer – die das Team ironischerweise nur verschlechterte – erlitt bei der 0:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain in Anfield eine Verletzung und schied damit aus der Champions League aus. In der 30. Minute musste Ekitike weinend auf einer Trage getragen werden. Bei ihm wurde eine gerissene Achillessehne diagnostiziert.

Der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt hat in 45 Einsätzen für den Verein in allen Wettbewerben 17 Tore erzielt, doch Liverpool ist im Vergleich zum Vorjahr aus der Form gefallen. Sein Fehlen wird im letzten Monat der Saison spürbar sein, wenn Liverpool mit Chelsea um den fünften und letzten Platz für die Champions League kämpft.

Schlimmer für Ekitike ist, dass er nächsten Sommer die Weltmeisterschaft verpassen wird. Der 23-Jährige arbeitete sich von den französischen U20- und U21-Nationalmannschaften hoch und wurde im August letzten Jahres erstmals für die A-Nationalmannschaft berufen und erzielte im November sein erstes Tor gegen die Ukraine, um Frankreich zur WM-Qualifikation zu verhelfen.

Laut RMCSport stehen die französische Nationalmannschaft und Liverpool in ständigem Kontakt, um Ekitike zu überwachen, der nach dieser Diagnose den Rest der Saison nicht mehr spielen wird und mit Sicherheit die Weltmeisterschaft mit Frankreich verpassen wird.