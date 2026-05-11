Der französische Streamer beeilt sich, den Stream zu beenden, um nicht vom Airbnb-Host entlarvt zu werden

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Der französische Streamer PrinceofParis wurde scheinbar bei einem kürzlichen Livestream mit heruntergelassener Hose erwischt. Der Influencer, der für sein luxuriöses und eloquenter Leben in einem teuren französischen Schloss bekannt ist, scheint ein falsches Leben geführt zu haben, denn in einer aktuellen Sendung musste er sich beeilen, einen Stream abzuschließen, um nicht vom wahren Besitzer des Schlosses enttarnt zu werden.

Wie vom X-Nutzer kekzensky festgehalten, zeigt der untenstehende Clip, wie PrinceofParis mit einem angeblichen Airbnb-Gastgeber, der zu seinem Grundstück kommt, um den Mietvertrag mit dem Streamer zu kündigen, woraufhin PrinceofParis versucht, seinen Stream schnell zu beenden, um die Fassade zu schützen.

Der Streamer ist seit dieser Begegnung und diesem Moment nicht mehr aktiv, was darauf hindeutet, dass er weiß, dass er erwischt und auf frischer Tat ertappt wurde und keine Grundlage mehr hat.