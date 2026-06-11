Der französische Segler Charlie Dalin stirbt im Alter von 42 Jahren: Er gewann ein 64-tägiges, ununterbrochenes Rennen um die Welt, während er gegen Krebs kämpfte

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Charlie Dalin, Profisegler, der die Vendée Globe 2024-2025 gewann, ein Solo-, unassistiertes und Nonstop-Yachtrennen rund um die Welt, ist im Alter von 42 Jahren an Magen-Darm-Krebs gestorben. Der Segler wurde vor zweieinhalb Jahren diagnostiziert und wusste bereits von seiner Krankheit, als er am Vendée Globe 2024/25 teilnahm und siegte, obwohl er es damals nicht offenlegte.

Dalins Ehefrau Perrine Le Pape gab am Donnerstag seinen Tod bekannt. "Mit großer Trauer verkünden meine Familie und ich den Tod meines Mannes Charlie Dalin nach langer Krankheit", sagte sie gegenüber AFP.

Zwischen Ende 2024 und 2025 verbrachte Dalin 64 Tage, 19 Stunden und 22 Minuten – was ein Rekord für das Rennen ist – allein auf See in diesem extremen Rennen rund um die Welt, das alle vier Jahre stattfand, aus dem französischen Département Vendée in Frankreich startete und als eines der gefährlichsten der Welt gilt. All das tat er, während er sich heimlich einer Immuntherapie unterzog. Seine Krankheit offenbarte er im Oktober 2025 in einem Buch mit dem Titel The Power of Destiny.

Reaktionen in Frankreich und der Saling-Welt nach Charlie Dalins Tod

Sein Tod sorgte in Frankreich für Bestürzung. "Charlie Dalin hatte den Vendée-Globus erobert und führte stillschweigend einen weiteren Kampf. Frankreich grüßt einen gewaltigen Seemann, einen seltenen Mut, ein Licht auf offener See", sagte der Präsident der französischen Republik Emmanuel Macron.

"Charlie verkörperte alles, was in unserem Sport das Beste ist, und die gesamte globale Segelgemeinschaft wird von seinem tragisch vorzeitigen Tod tief betroffen sein", sagte David Graham, CEO von World Sailing. "Die Worte 'inspirierend' und 'legendär' werden im Sport oft überstrapaziert, aber Charlie verkörperte beides."

Und sein Freund und ebenfalls Rivale Yoann Richomme (er wurde Zweiter beim Vendée Globe 2024/25) sagte, dass "unsere Leidenschaft für Offshore-Rennen uns oft zusammengebracht hat, während des Trainings, aber besonders während der Rennen. Unsere Kämpfe auf dem Wasser, von unseren ersten Tacks im Figaro, führten uns zu jenem erbitterten Wettkampf in der letzten Vendée Globe, der uns so begeistert hat! Ich liebte die gemeinsamen Jahre, das echte Lachen und den gemeinsamen Wunsch, auf dem Wasser immer unser Bestes zu geben. Mein tiefstes Beileid gilt seiner Familie, Perrine und Oscar. Ich werde dich vermissen, wir werden dich alle vermissen! Gute Winde, mein Freund."