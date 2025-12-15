Der französische Präsident Emmanuel Macron lobt den Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 stellte bei The Game Awards mehrere Rekorde auf. Zum Beispiel hatte es mehr Nominierungen als jedes andere Spiel, gewann mehr Auszeichnungen als jedes andere Spiel und wurde der erste französische Titel, der bei der Gala Spiel des Jahres gewann.

Das beeindruckte so ziemlich alle, einschließlich des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er kommentierte den beispiellosen Erfolg des französischen Entwicklers Sandfall Interactive auf Instagram und schrieb (übersetzt mit Bing):

"Clair Obscur: Expedition 33 wurde kürzlich in Los Angeles zum Spiel des Jahres gekürt. Eine historische Premiere für einen französischen Titel!

Es ist eine große Ehre für Montpellier und für Frankreich. Gut gemacht, Sandfall Interactive! Für zukünftige Generationen und diejenigen, die nach ihnen kommen!"

Es ist unklar, ob Macron das Spiel tatsächlich selbst gespielt hat, aber der letzte Satz ist eine nette Anspielung auf das Motto des Spiels und ein Ausdruck, den wir mehrfach gehört haben, sowohl während der Clair Obscur: Expedition 33 -Kampagne als auch in den Dankesreden bei den Game Awards.

