Der französische Postdienst wurde wenige Tage vor Weihnachten von einem mutmaßlichen Cyberangriff getroffen

Das französische nationale Postamt, La Poste, teilte mit, dass seine Websites, Apps und Bankdienstleistungen am Montag durch einen mutmaßlichen Distributed-of-Service-(DDoS)-Angriff gestört wurden, wodurch die Zustellung von Post und Paketen nur wenige Tage vor Weihnachten verzögert wurde.

La Poste erklärte, der Vorfall habe seine Online-Dienste vorübergehend unzugänglich gemacht, obwohl Kundendaten nicht kompromittiert worden seien. Die Störung verlangsamte den Postbetrieb zu einer der geschäftigsten Zeiten des Jahres, da normalerweise mehr als 2 Millionen Sendungen im Vorfeld von Weihnachten bearbeitet wurden.

Eine Reihe jüngster Cyberangriffe in Frankreich

La Banque Postale erklärte, dass der Zugang zum Online-Banking und zur mobilen App beeinträchtigt sei, während Kartenzahlungen in Geschäften und Bargeldabhebungen an Geldautomaten weiterhin funktionieren. Online-Zahlungen blieben zwar möglich, erforderten jedoch eine Textnachrichten-Authentifizierung. Keine Gruppe hat die Verantwortung für den Anschlag übernommen.

Der Vorfall erfolgt vor dem Hintergrund einer Reihe jüngster Cyberangriffe in Frankreich, darunter einen, der sich letzte Woche gegen das Innenministerium richtete, während die Behörden vor zunehmenden "hybriden" Cyberbedrohungen gegen öffentliche Institutionen und private Unternehmen warnen.

La Poste auf X:

"Ein großer Netzwerkvorfall stört derzeit alle unsere Informationssysteme. Unsere Online-Dienste: La Banque Postale online und die mobile App, laposte.fr, Digiposte, Identité Numérique La Poste und die La Poste-App sind vorübergehend nicht zugänglich."

"In einigen Postämtern kann der Service vorübergehend eingeschränkt sein. Es ist jedoch möglich, Ihre Bank- und Posttransaktionen am Schalter zu erledigen. Unsere Teams sind mobilisiert, um die Lage so schnell wie möglich wiederherzustellen und eine Rückkehr zur Normalität sicherzustellen."

"Für Bankkunden bleiben Online-Zahlungen mit SMS-Authentifizierung möglich. Bargeldabhebungen an Geldautomaten, Kartenzahlungen an POS-Terminals in Geschäften und Überweisungen über WERO sind weiterhin zugänglich."