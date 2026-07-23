Der französische Fußballverband kündigt eine Pressekonferenz an, um Zidane als neuen Cheftrainer bekannt zu geben

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Der französische Fußballverband hat eine neue Pressekonferenz für Dienstag, den 28. Juli, um 11:00 Uhr MESZ angekündigt. Sie bestätigten, dass der nächste Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft am selben Tag wie die Vorstandssitzung bekannt gegeben wird und die Pressekonferenz auf dem YouTube-Kanal übertragen wird.

Es wird der 'Z'-Tag sein, der Tag, an dem die französische Legende Zinedine Zidane als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft bekannt gegeben wird und Didier Deschamps ablöst, der unabhängig vom Ausgang der Weltmeisterschaft zurücktreten sollte (sie landeten nach zwei harten Niederlagen gegen Spanien und England enttäuschend auf dem vierten Platz).

Zidane wird seit Monaten als neuer Trainer gemeldet und ist seit seinem Abschied von Real Madrid im Jahr 2021 ohne Job, dem einzigen Team, das er trainiert hat (neben Real Madrid Castilla, dessen B-Team, seit 2014). Als Spieler absolvierte er 108 Einsätze für Frankreich und erzielte im WM-Finale 1998 einen Doppelpack, dem Jahr, in dem er auch den Ballon d'Or gewann.

Zidanes erste vier Spiele als französischer Trainer werden im September und Oktober zu Beginn der Nations League stattfinden: Spiele gegen die Türkei (25. September), Belgien (28. September), Italien (2. Oktober) und erneut Belgien am 5. Oktober.