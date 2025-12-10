Der französische Fußballer Paul Pogba investiert in ein Kamelrennteam aus Saudi-Arabien

HQ

Paul Pogba, französischer Mittelfeldspieler, Weltmeister 2018, der derzeit nach einer 18-monatigen Dopingsperre bei AS Monaco spielt, hat einen überraschenden Geschäftswechsel weit weg von der Fußballwelt angekündigt: Er ist Aktionär und Botschafter eines professionellen Kamelrennteams, Al Habob, in Saudi-Arabien geworden.

Pogba kündigte dies in einem Video auf Instagram an und erläuterte dies in einem Interview auf BBC Sport, in dem er erzählte, dass er ein Fan von Kamelrennen wurde, indem er Rennen auf YouTube sah und seine Zeit damit verbrachte, die Techniken und Strategien zu verstehen. "Mir ist aufgefallen, wie viel Hingabe es von allen Beteiligten verlangt. Am Ende des Tages ist Sport Sport. Es verlangt Herz, Opferbereitschaft und Teamarbeit."

Kamelrennen ist ein beliebter Sport im Nahen Osten, und Länder wie Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate versuchen, die weltweit erste professionelle Kamelrennliga zu etablieren. Al Haboob ist das älteste professionelle Kamelrennteam.

Mit seiner Investition hofft Pogba, dem Sport zum Wachstum zu verhelfen, mehr internationales Interesse und Anerkennung zu gewinnen, und scherzte, dass er, nachdem er 2016 durch Manchester United von Juventus gekauft wurde und der teuerste Fußballer der Welt wurde, "eines Tages das teuerste Kamel der Welt zu besitzen, ein Moment des Kreises schließen würde".