Der französische "Außerirdische" Victor Wembanyama bricht mehrere NBA-Rekorde in einem Spiel

Victor Wembanyama war in der NBA noch relativ unbekannt, nachdem er 2023 von den San Antonio Spurs gekommen war, die aus der französischen LNB Elite, der höchsten Basketballliga, kamen. Aber dieser 20-jährige Spieler, der gerade eine Silbermedaille für Frankreich bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen hat, wird schnell zu einem Star mit seinen eigenen Verdiensten und hat am vergangenen Wochenende einen neuen NBA-Rekord gebrochen.

Beim 114:94-Sieg der San Antonio Spurs gegen die Portland Trail Blazers am Samstag schrieb er Geschichte, indem er als sechster Spieler in der NBA-Geschichte mehr als 30 Punkte und über 10 Blocks in einem Spiel erzielte. Nur sechs Spieler in der Geschichte hatten dies zuvor geschafft, darunter Hakeem Olajuwon, der es fünfmal schaffte.

Aber das ist nicht der einzige Rekord, den er am vergangenen Wochenende gebrochen hat. Er schaffte es auch, der erste NBA-Spieler zu sein, dem es gelang, in 62 Spielen in Folge mindestens einen Block zu erzielen.

Und wenn auch nicht ungehört, ein weiterer sicherlich beeindruckender Meilenstein: Er hat über 200 Dreier erreicht... schneller als Stephen Curry, James Harden und Ray Allen, die die Top 3 der Distanzschützen in der Geschichte der NBA sind.

Er erzielt in dieser Saison durchschnittlich 3,1 Dreier pro Spiel, ein weiteres Zeichen für die Dominanz des Triples im Basketball, etwas, das viele Kritiker hat, darunter Shaquille O'Neal, der andeutete, dass diese Tendenz die NBA und ihre TV-Einschaltquoten "ruiniert".

Ob man dem zustimmt oder nicht, es ist unbestreitbar, dass Victor Wembanyama der Typ Spieler ist, der eine ganze Generation prägen kann... mit ein wenig Hilfe von der Genetik, denn er ist derzeit der größte NBA-Spieler, 7 ft 3 in (2,21 m). Kein Wunder, dass sein Spitzname "Alien" ist.