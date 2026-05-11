Der Franzose Paul Magnier gewinnt zwei der ersten drei Giro-d'Italia-Etappen in Bulgarien

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Der Giro d'Italia hat den dreiteiligen Besuch in Bulgarien abgeschlossen, und nun macht das Rennen einen Tag Pause, bevor es am Dienstag in Italien einreist, in einem 138 km langen Rennen von Catanzaro nach Cosenza. Und Paul Magnier wurde zum Überraschungstreffer des Rennens, indem er zwei der drei bulgarischen Etappen gewann, nach der chaotischen ersten Etappe, in der er von Glück und Zufall unterstützt wurde, nachdem ein Massenunfall die Ausreißergruppe in zwei Teile teilte.

Doch auf einer 175 km langen flachen Etappe von Plovdiv nach Sofia holte der 22-jährige Franzose aus Soudal, Quick-Step Lid, den Italiener Jonathan Milan von Lidl-Trek ein und schlug ihn auf den letzten 150 Metern, wobei er sich auf das Fotofinish als Bestätigung seines Sieges stützte.

Der Führende des Rennens bleibt der Uruguayer Guillermo Thomas Silva vom XDS Astana Team mit einer Zeit von 13:10:05, aber Magnier behält das lila Trikot (maglia ciclamino) als Führender in der Gesamtwertung. Magnier liegt auf Platz 63 in der Gesamtwertung, 01:55 Minuten hinter Silva.

Der Giro d'Italia wird bis zum 31. Mai fortgesetzt, mit noch 18 verbleibenden Etappen